Мишустин: РФ входит в тройку мировых лидеров по компетенциям в цифровых технологиях

По словам премьер-министра, применение цифровых технологий помогает России реагировать на внутренние и внешние вызовы

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия входит в число трех мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в цифровых технологиях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.

"Россия уделяет всем этим вопросам (цифрового развития - прим. ТАСС) приоритетное внимание. Мы - в тройке мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в цифровых технологиях. В том числе их применение помогает нам реагировать на внутренние и внешние вызовы", - сказал Мишустин, отметив, что об этом говорит и динамика валового внутреннего продукта.