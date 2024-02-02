Мишустин назвал пять приоритетов для успешного развития стран ЕАЭС

По мнению российского премьера, это локализация производств, обеспечение надежности логистики, создание альтернативных расчетных финансовых возможностей, цифровое развитие и построение интегрированных систем госуправления

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Локализация производств, обеспечение надежности логистики, создание альтернативных расчетных финансовых возможностей, цифровое развитие и построение интегрированных систем госуправления являются глобальными трендами, которые необходимо учитывать странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.

Он отметил, что в рамках союза уже есть опыт успешного запуска общих инициатив. "Развиваем цифровые транспортные коридоры и использование интегрированной информационной платформы. И таких проектов становится все больше и больше", - указал Мишустин.

При этом, по его словам, "важно учитывать глобальные тренды". Председатель правительства РФ назвал пять основных. "Первый - локализация производств. Только следуя ему, государства могут гарантировать своим гражданам и бизнесу доступность товаров, сырья и технологий. Причем реиндустриализация развитых экономик происходит с применением систем поддержки полного жизненного цикла изделий, созданием цифровых двойников объектов, предприятий и процессов, то есть их виртуальных прототипов. Они открывают новые возможности для тестирования и моделирования", - пояснил Мишустин.

Второй тренд, по его словам, - это обеспечение надежности цепочек поставок и логистики. "Одновременно с локализацией производств надо формировать условия для запуска проектов промышленной кооперации с дружественными странами. О чем мы в Евразийском экономическом союзе договорились в прошлом году", - отметил глава российского кабмина.

"Третий [тренд]. Построение альтернативных расчетных институтов международной финансовой системы. Действующие не учитывают интересы всех участников. А чтобы добиться этого, сопровождение взаиморасчетов должно идти с использованием национальных валют, независимых платежных инструментов и сервисов распределенных реестров", - убежден Мишустин.

Четвертым трендом он назвал неразрывную связь ускоренного технологического прогресса с цифровым развитием. По словам премьера, эти процессы не могут происходить без внедрения платформенных решений, усиления киберзащиты, распространения генеративного искусственного интеллекта и других инноваций. "Пятое направление - это построение интегрированных систем государственного управления. Они являются стратегическим ресурсом при выработке социально-экономических мер - на основе достоверных сведений и обратной связи от людей", - заключил Мишустин.