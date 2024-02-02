Мишустин назвал приоритеты развития IТ в России

В их числе запуск крупных проектов технологического суверенитета, подготовка инженеров и внедрение цифровых технологий

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Приоритетами развития IТ в РФ являются запуск крупных проектов технологического суверенитета, подготовка инженеров и внедрение цифровых технологий. Об этом в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Теперь сосредоточились на дальнейшем развитии. В том числе - на трех моментах. Это запуск крупных проектов технологического суверенитета, так называемых мегапроектов. Усиление подготовки инженерных команд и внедрение цифровых технологий", - сказал он.

По его словам, реализация мегапроектов позволит нарастить выпуск приоритетной продукции по ряду направлений - от станкостроения и изготовления авиационной техники до радиоэлектронной промышленности и фармацевтики. Для обеспечения IТ-отрасли отечественным индустриальным и общесистемным софтом были скоординированы усилия заказчиков, разработчиков и органов власти в рамках специальных центров компетенций, добавил Мишустин.

В свою очередь для повышения качества обучения специалистов, как отметил председатель правительства, в РФ развивается сеть кампусов мирового уровня. "Сейчас их 17. Всего по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году должно стать 25. В них будут комфортные условия и широкие возможности для получения профессии и ведения исследований. На таких площадках можно готовить и технологические команды стран Евразийского экономического союза", - добавил он.