Мишустин заявил, что рост ВВП по итогам 2023 года может превысить среднемировые значения

Он может составить около 3,5-4%, сообщил премьер-министр

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2023 года может составить около 3,5-4%. Это выше среднемирового значения и значений европейских стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.

"В условиях санкционного давления, реального давления, по итогам прошлого года, по предварительным оценкам, рост [ВВП] составил 3,5%, возможно, это будет чуть больше, - до 4%. Это выше среднемирового значения развитых стран и в Европе, если судить по оценкам Всемирного банка, опубликованным в январе", - сказал председатель правительства России.

Он добавил, что у РФ хорошие показатели и по промышленному производству, особенно обрабатывающему, и по строительству. "На рекордно низком уровне находится безработица", - указал также Мишустин.