В Казахстане к концу 2025 года планируют обеспечить 5G более 8 млн человек

Население республики превышает 20 млн человек

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана до конца 2025 года планируют обеспечить доступом к связи по стандарту 5G свыше 8 млн человек. Об этом заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty.

"Осуществлен запуск связи 5G, которой пользуются уже более 2 млн человек в 20 городах нашей страны. В следующем году планируется обеспечить связью 5G уже более 8 млн человек", - сказал он. Население Казахстана превышает 20 млн человек.

Смаилов также напомнил, что в 2023 году в республике был принят национальный проект "Доступный интернет". "Ожидается, что к 2027 году проникновение сети достигнет 100%. Проводится работа по обеспечению качественной связью сельских населенных пунктов. Также в этом году планируется охватить 2 тыс. отдаленных сельских школ высокоскоростным интернетом", - пояснил глава правительства.

Кроме того, премьер отметил, что Казахстан стремится быть ключевым участником нового Шелкового пути в цифровом мире. "Совместно с соседями мы планируем реализовать оптический маршрут по дну Каспийского моря и рассматриваем варианты выхода с оптикой в страны Персидского залива", - указал Смаилов.