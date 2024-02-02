Уровень использования ИИ в экономике и госуправлении в РФ за два года вырос в 1,5 раза

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об этом в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Средний уровень использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сферах экономики и госуправления в России за последние два года вырос в 1,5 раза. Об этом в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Что касается цифровых решений, продолжаем работу по их внедрению во все сферы. В том числе - на основе искусственного интеллекта. За последние два года средний уровень его использования в отраслях экономики и госуправлении вырос в полтора раза", - сказал премьер-министр.