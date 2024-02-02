Мишустин: в российский GigaChat и западный ChatGPT заложены разные картины мира

Премьер-министр отметил, что мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. В российский GigaChat и западный ChatGPT заложены фактически разные картины мира. Об этом в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения. Так, в "мозгах" российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо". И при допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли - например, в науку, медицину, промышленность - важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. И мы это учитываем", - сказал премьер-министр.

Накануне министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что в 2024 году планируется начать внедрение на портале "Госуслуги" технологии GPT для консультации граждан.