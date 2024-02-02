"Руспродсоюз" заявил, что импортные яйца в РФ в основном направляются на переработку

Зампредседателя правления ассоциации Дмитрий Леонов отметил, что обеспечить ценовую стабильность на рынке скорее помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов с федеральными розничными сетями по цене, гарантирующей доходность производства товарного яйца по году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Импортные яйца, поступающие на российский рынок, в основном направляются на переработку. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно в основном направляется в переработку", - сказал Леонов.

Он также отметил, что обеспечить ценовую стабильность на рынке скорее помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов с федеральными розничными сетями по цене, гарантирующей доходность производства товарного яйца по году.

"На данный момент мы фиксируем снижение розничных цен: это признак того, что найдена равновесная точка спроса и предложения, и полка стабилизируется", - отметил Леонов.

По данным ассоциации, куриное яйцо в России продолжает дешеветь. На 2 февраля средняя розничная цена десятка яиц в России составляет 130,3 рубля, тогда как неделей ранее - 131,6 рубля.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на ассоциацию и торговые сети сообщила, что импортные яйца не попали в сетевые магазины, в основном яйца были направлены на переработку. Издание уточняло, что такая продукция часто используется на производстве или для изготовления кондитерских и других товаров.