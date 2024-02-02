Мишустин пригласил премьеров ЕАЭС на конференцию ЦИПР в Нижнем Новгороде

Она пройдет в мае

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил своих коллег из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая состоится в мае в Нижнем Новгороде.

"Прикладные разработки традиционно мы обсуждаем у нас на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. В этом году она пройдет в мае. Я от всей души приглашаю уважаемых моих коллег [принять в ней участие]", - сказал председатель правительства РФ на пленарной сессии форума Digital Almaty.

Он напомнил, что в конце прошлого года главы государств "пятерки" Евразийского экономического союза подписали декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС на долгосрочную перспективу, которая получила название "Евразийский экономический путь". Документ подчеркивает актуальность вопросов цифровизации на общем пространстве. "Это очень важная составляющая модернизации экономик стран "пятерки", - убежден Мишустин.

"Российские подходы и конкретные технологические и платформенные решения мы готовы передавать партнерам, делиться ими. При этом, подчеркну, - для использования в закрытом контуре. То есть каждая страна должна, просто обязана сохранять суверенитет своих данных, общими являются только сервисы, ядра таких платформ. Думаю, очевидно, что такие собственные и надежные системы просто необходимы", - заметил премьер-министр РФ.

В целом, по его словам, развитие ЕАЭС во многом зависит от сплоченности входящих в него стран, от умения быстро и эффективно реагировать на все происходящие изменения, от внедрения цифровых решений во все отрасли, госуправление и социальную сферу. Мишустин предложил вместе над этим работать и вместе строить успешное будущее.