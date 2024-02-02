"Северсталь" в 2023 году нарастила выпуск стали на 5%

Выпуск чугуна за отчетный период вырос на 3%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Северсталь" по итогам 2023 года увеличила производство стали по сравнению с предыдущим годом на 5%, до 11,27 млн тонн, говорится в сообщении компании. При этом выпуск чугуна за отчетный период вырос на 3% и достиг 11,3 млн тонн.

Продажи стальной продукции в 2023 году сократились на 2%, до 10,73 млн тонн из-за накопления запасов полуфабрикатов перед остановкой доменной печи №5 на капитальный ремонт.

Продажи готовой металлопродукции возросли на 5% в годовом выражении, до 9,79 млн тонн, при этом реализация коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) снизилась на 2%, до 4,52 млн тонн из-за сокращения продаж горячекатаного проката в результате его перенаправления на дальнейшие переделы для увеличения производства и продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.