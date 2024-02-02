Рынок акций РФ в начале торгов умеренно снижается

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 222,52 пункта, а индекс РТС достиг 1 120,09 пункта

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,01%, до 3 229,48 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 123,95 пункта (-0,06%).

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 222,52 пункта (-0,23%), а индекс РТС достиг 1 120,09 пункта (-0,41%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 90,61 рубля (+0,16%), евро находился на уровне 98,61 рубля (+0,68%). Курс юаня равнялся 12,598 рубля (+0,25%).