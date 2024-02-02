"Северсталь" может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию

Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 18 июня

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Рекомендуемая дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 18 июня 2024 год. "Ожидается, что утверждение дивидендов состоится на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоится 7 июня 2024 года. Датой, на которую составляется список акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров, является 13 мая 2024 года", - сообщила компания.

Ранее гендиректор компании Александр Шевелев сообщал ТАСС, что совет директоров "Северстали" может рекомендовать выплату дивидендов в 2024 году, компания обладает серьезной финансовой устойчивостью.

Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 85,93 рубля на акцию.