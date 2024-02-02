Инвестпрограмма "Северстали" в 2024 году увеличится на 64%

В частности, на поддержание существующих мощностей будет направлено 54 млрд рублей, еще 48 млрд рублей компания потратит на проекты развития

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Капитальные затраты "Северстали" в 2024 году могут достичь 119 млрд рублей, что на 64% больше показателя за 2023 год, следует из сообщения компании.

В частности, по данным "Северстали", на поддержание существующих мощностей будет направлено 54 млрд рублей, еще 48 млрд рублей компания потратит на проекты развития. Вложения в IT и digital-проекты достигнут 10 млрд рублей, а инвестиции в охрану окружающей среды, совершенствование систем безопасности и охрану труда превысят 7 млрд рублей.

В компании пояснили, что объемы инвестиций в дальнейшем могут скорректироваться в результате изменения курса валют. При этом большая часть инвестиционной программы компании номинирована в рублях.

Генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев, слова которого приводит компания, отметил, что значительная часть инвестиций в 2024 году будет направлена на техническое переоснащение первых переделов Череповецкого меткомбината, в активную фазу войдет реализация крупнейшего проекта - строительства комплекса по производству железорудных окатышей стоимостью порядка 97 млрд рублей.

"Кроме того, мы продолжим инвестировать в обеспечение нашей сырьевой безопасности, среди ключевых проектов этого направления - увеличение производственной мощности и объемов добычи Яковлевского ГОКа и разработка Печегубского месторождения на "Олконе", - отметил он.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.