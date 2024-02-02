Премьер Белоруссии убежден в необходимости цифровизации реального сектора экономики

По мнению Романа Головченко, она будет способствовать повышению конкурентоспособности создаваемого продукта

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко убежден в необходимости цифровизации реального сектора экономики, которая будет способствовать повышению конкурентоспособности создаваемого продукта.

"Не менее важно для Беларуси как промышленно развитой страны цифровизация реального сектора экономики. Возможности цифровых двойников, новых технологий связи способны вывести производство на новый уровень, обеспечить рост производительности труда и конкурентоспособности продукции", - заявил Головченко, выступая на пленарной сессии форума Digital Almaty 2024.

В связи с этим, по его словам, в 2024 году в Белоруссии запускается проект "по созданию и внедрению на базовых предприятиях промышленной цифровой платформы с учетом концепции "Индустрия 4.0". "Она позволит интегрировать созданные в промышленности функциональные приложения и повысить автоматизацию всего цикла производства", - сказал белорусский премьер.

Головченко убежден, что за счет процессов цифровизации достигается "гораздо больше результатов, чем идя классическим, бюрократическим путем оптимизации издержек на производстве".