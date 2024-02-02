Экспорт российских пиломатериалов упал в 2023 году на 10% вопреки прогнозам

Показатель достиг 20,7 млн куб. м, сообщает пресс-служба Рослесинфорга

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Доля азиатских стран в российском экспорте пиломатериалов достигла 98%, при этом общий объем экспорта в 2023 году снизился на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"Сегодня доля азиатских стран по объему вывоза пиломатериалов из России впервые заняла 98%, тогда как еще в 2021 году не превышала 76%. Вопреки прогнозам и санкционным ограничениям, объемы экспорта пиломатериалов из России достигли 20,7 млн куб. м, что на 10% меньше итогов 2022 года. Российским лесопромышленникам удалось оперативно заменить европейские рынки сбыта на азиатские, сейчас их доля в страновой структуре экспорта достигла 98%, тогда как в прошлом году занимала около 87%, а в досанкционный период не превышала 76%", - говорится в сообщении.

Основным партнером по-прежнему остается Китай, куда в 2023 году было вывезено порядка 13 млн куб. м пиломатериалов, показатель остался на уровне 2022 года. Далее идет Узбекистан - больше 2 млн куб. м, прирост составил 8%, замыкает тройку Казахстан - 926 тыс. куб. м, что на 17% выше, чем в 2022 году. В десятку крупнейших импортеров вошли Азербайджан - 516 тыс. куб. м, Таджикистан - 482 тыс. куб. м, Киргизия - 417 тыс. куб. м, Иран - 392 тыс. куб. м, Южная Корея - 340 тыс. куб. м, Япония - 337 тыс. куб. м, и Гонконг - 283 тыс. куб. м. Всего в 2023 году российская пилопродукция отправилась в 51 страну.

В 2022 году объем экспорта пиломатериалов составил 23 млн куб. м. В десятку крупнейших импортеров российской переработанной древесины входили Китай, Узбекистан, Финляндия, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Белоруссия, Сингапур, Таджикистан и Гонконг.

"Активнее всего сбыт в 2023 году вырос в Турцию - в 2,3 раза, до 254 тыс. куб. м, Киргизию - на 36%, Корею - на 28%, Египет - на 18%, до 250 тыс. куб. м, Казахстан - на 17%, Гонконг - на 16% и в ОАЭ - на 11%, до 280 тыс. куб. м. Помимо этого, наблюдалось увеличение поставок досок и бруса в Ливан, Вьетнам, Афганистан, Грузию, Армению, Израиль, Тунис и Индию. Такие показатели были достигнуты благодаря высоко конкурентной способности продукции наших лесопромышленников и ее востребованности среди партнеров из дружественных стран. Большую роль сыграла эффективность государственных мер. В первую очередь речь идет о субсидии на транспортировку продукции через морские порты Северо-Западного федерального округа", - уточнили в ведомстве.

Список регионов - лидеров по объемам поставок пилопродукции на экспорт возглавляют Иркутская область (3,9 млн куб. м), Красноярский край (3,7 млн куб. м), Архангельская область (1,9 млн), Коми (1,3 млн), Хабаровский край (1,3 млн). Крупнейшими экспортерами стали компании "Сегежа", "УЛК", "Титан", "Вологодские лесопромышленники", "Лузалес", "Тернейлес", "Лесресурс-Русфорест", "Алтайлес", "Илим Тимбер" и "Череповецлес".