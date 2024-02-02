Медведчук: уходя от РФ в сторону ЕС, Украина нанесла удар по своей экономике

По словам политика, европейская интеграция Украины зашла в концептуальный тупик

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Украинские власти, выбрав курс на евроинтеграцию в ущерб развитию сотрудничества с Россией, нанесли удар по экономике страны, а реальные интересы страны в Киеве игнорируют. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Высосанный из пальца успех [президента Украины Владимира] Зеленского на пути движения в ЕС обернулся полным провалом. Как показала практика последних лет, экономические интересы стран Евросоюза стоят гораздо выше интересов Украины. Иллюзорные цели режима Зеленского угробили экономику собственной страны. <...> Зеленский сдал интересы страны Западу, отсюда и овации, которые ему там устраивали", - написал Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

"Европейская интеграция Украины зашла в концептуальный тупик. С одной стороны, Еврокомиссия принимает отдельные решения, направленные на либерализацию торговых и транспортных отношений с Украиной. С другой, одномоментно получает полное непринятие предложенных Брюсселем мер уже со стороны ряда стран - членов Европейского союза", - отмечает он. В частности, продолжает Медведчук, на саммите Евросоюза приняли решение о новой четырехлетней программе поддержки Украины на €50 млрд, но в то же время Совет ЕС получит право остановить выплаты по тем или иным причинам, а Польша, Словакия, Венгрия и Румыния фактический ввели эмбарго на ввоз с Украины отдельных видов продукции и заблокировали пограничные пункты пропуска для украинских грузовиков.

Изоляция вместо интеграции

"Вместо евроинтеграции - комплексная изоляция Зеленского: торговая, финансовая, транспортная. Это совершенно непохоже на "паритетные партнерские отношения". Украинские товары в ЕС просто не нужны. <...> Эмбарго и блокада привели к пагубным последствиям на Украине. Падение экспорта товаров, по данным Минэкономики, оценивается на уровне 18,7% (по итогам 2023 года). В 2022 году объем экспортируемых товаров сократился на 35,1%. Таким образом, чем больше Украина "интегрируется" в ЕС, тем больше беднеет", - подчеркивает Медведчук.

Он считает, что Киев совершил фундаментальную ошибку, игнорируя реальные экономические интересы Украины. "Вместо углубления взаимовыгодных равноправных торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ руководство Украины избрало унизительные, дискриминационные и асимметричные условия зоны "свободной" торговли с Евросоюзом. Вместо развития кооперационных связей в высокотехнологических секторах промышленности (авиастроение, ракетно-космическая отрасль, судостроение, машиностроение) с РФ уже Зеленский продавливал через парламент отмену моратория на экспорт леса-кругляка, изъятия США и ЕС из ограничительных норм по локализации производства, инициировал санкции", - перечисляет Медведчук.

По этой причине, считает он, Украина потеряла традиционные рынки сбыта собственной продукции, энергетический, транспортный, транзитный потенциал и уровень жизни населения, а также "обнулила" уровень своей конкурентоспособности. "Это в очередной раз доказывает, что без России у экономики Украины нет будущего, а значит, нет будущего и у государства", - подытоживает Медведчук.