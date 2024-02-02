Мишустин принял участие в церемонии вручения премий Digital Almaty Awards

Премьер-министр России наградил победителя в номинации "Лучшая IT-компания с наиболее значимым вкладом в инновации в сфере промышленности"

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на полях форума Digital Almaty принял участие в церемонии вручения премий Digital Almaty Awards.

Мишустин наградил победителя в номинации "Лучшая IT-компания с наиболее значимым вкладом в инновации в сфере промышленности".

Награда присуждена компании AG Tech, ее получил из рук Мишустина гендиректор компании Александр Подвалов. Согласно данным на сайте компании, она является поставщиком инновационного программного и технического обеспечения в области информационных технологий, систем автоматизации производства и бизнес-аналитики, а также передовым поставщиком радионавигационного оборудования.

Всего премии присуждались по семи номинациям, в том числе лучшей IT-компании в области цифровизации нефтяных месторождений, лучшей IT-компании в горнодобывающей отрасли, лучшей IT-компании, продвигающей ESG-инициативы, и лучшей IT-компании в области блокчейна. Также среди номинаций - премия для женщин за вклад в развитие промышленной сферы и премия наиболее результативному директору по информационным технологиям в промышленном секторе.

Форум Digital Almaty проходит с 1 по 3 февраля под названием "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". Как ожидается, в мероприятии примут участие около 30 тыс. представителей компаний, а также международные эксперты, лидеры отраслей, ведущие новаторы в сфере IT и бизнеса, представители государственных структур из России, Белоруссии, Индии, Ирана, Киргизии, Китая, Узбекистана и других стран. На форуме обсудят современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций.