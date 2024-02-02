Росрыболовство сообщило об увеличении вылова рыбы в январе 2024 года до 408 тыс. тонн

По данным ведомства, основной вклад обеспечили рыбаки Дальнего Востока

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вылов рыбной продукции в России с начала 2024 года превысил 408 тыс. тонн, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщило Росрыболовство.

"Российские рыбопромышленники ударно отработали первый месяц 2024 года - добыли более 408 тыс. тонн. Динамика вылова составила 16% плюсом к прошлому году", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основной вклад обеспечили рыбаки Дальнего Востока, где было добыто 367 тыс. тонн - на 28% больше, чем годом ранее. Также успешно идет промысел минтая, трески, сельди, камбалы, крабов.

Кроме того, на хорошие показатели вышли предприятия Азово-Черноморского бассейна, которые добыли 5,3 тыс. тонн - рост к прошлогоднему показателю составил 37%.

"Все виды рыб востребованы на внутреннем рынке и служат сырьем для производства широкого ассортимента рыбной продукции: от мороженой до консервированной", - добавляется в сообщении Росрыболовства.

Ранее Минсельхоз России сообщал, что в 2023 году обеспечен максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов - 5,3 млн тонн.