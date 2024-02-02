В ФАС сообщили о снижении наценки крупных сетей на товары "первой цены" до 5%

Глава службы Максим Шаскольский отметил, что удалось снизить стоимость во всех 25 категориях социально значимых продуктов питания

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Наценка крупнейших федеральных торговых сетей на товары "первой цены" снизилась до 5%. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский в ходе конференции "Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации".

"ФАС постоянно проводит работу с федеральными торговыми сетями. Торговые сети добровольно снижают наценки на так называемые товары первой цены - это наиболее доступные товары в каждой товарной категории. Благодаря нашей работе удалось снизить средний совокупный уровень наценок 11 крупнейших федеральных торговых сетей по товарам "первой цены" во всех 25 категориях социально значимых продуктов питания на 17%. Если на начало августа 2021 года наценка составляла 22%, то сейчас это 5%", - сказал он.

В декабре 2023 года ФАС предложила российским ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. В ведомстве указали, что ранее на площадке службы в рамках рабочей группы с торговыми сетями прошло обсуждение вопроса стоимости куриных яиц.