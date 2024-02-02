Безработица в Москве сохраняется на уровне 0,3%

Это минимальный показатель за 15 лет

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Рекордно низкий уровень безработицы сохраняется в Москве, на начало 2024 года он составил 0,3%, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За 2023 год число безработных в столице снизилось почти на 22%. На 1 января 2024 года такой статус имеют 22 тыс. москвичей, что составляет 0,3% от трудоспособного населения города - минимальный показатель за 15 лет. Городская экономика интенсивно развивается, что предопределяет высокий спрос на квалифицированных специалистов. В агрегированной базе службы занятости на 1 января 2024 года зарегистрировано более 500 тыс. вакансий в разных отраслях экономики, что почти на 38% превысило объем предложений от работодателей на ту же дату 2023 года. Таким образом, на одного безработного в январе текущего года приходится более 20 вакансий", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, в городе сохраняется положительное сальдо принятых и уволенных работников. За 11 месяцев 2023 года трудоустроены на 116 тыс. человек больше, чем потеряли работу. Наибольшая разница между нанятыми и уволенными зафиксирована в торговле - 30,7 тыс. сотрудников, в обрабатывающих производствах - 26,5 тыс. человек, в научно-технической деятельности - 17,1 тыс.. В образовании принято на работу на 14,3 тыс. человек больше, чем уволено, в IT-секторе - на 11,7 тыс., в сфере финансов и страховании - на 11,6 тыс. специалистов.

В столичном департаменте труда и социальной защиты населения добавили, что сегодня на рынке труда особенно востребованы специалисты промышленного сектора, IT, транспортно-логистической отрасли, оптово-розничной торговли, сферы услуг. Эти отрасли охватывают 88% доступных вакансий.

"Наиболее высокая потребность в кадрах отмечается в промышленности. Каждая третья вакансия на рынке труда - предложение для квалифицированных рабочих: токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, монтажников и слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторов станков с программным управлением, слесарей механосборочных работ", - подчеркнули в пресс-службе.