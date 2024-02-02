На Украине начали приватизацию доли в киевском ТРЦ, якобы принадлежавшей Ротенбергам

Фонда государственного имущества Украины формирует аукционную комиссию, которая определит условия и стартовую цену продажи актива

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Украины начали процесс приватизации конфискованной государством доли в крупном торгово-развлекательном центре Ocean Plaza в Киеве, бенефициарами которой, как утверждается, ранее являлись российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги. Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль.

"ФГИУ начал процедуру приватизации государственной доли ТРЦ Ocean Plaza. На текущем этапе фонд формирует аукционную комиссию, которая определит условия и стартовую цену продажи актива. После этого они будут внесены на утверждение кабинета министров Украины", - написал он в Telegram-канале. Коваль добавил, что в настоящее время фонд ждет от ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которое, по заявления властей, владеет ТРЦ Ocean Plaza, документы о финансово-имущественном состоянии, до конца февраля компания также должна предоставить финансовую отчетность за 2023 год.

5 января представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин внес в список на приватизацию долю в 66,65% ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь".

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины, пользуясь законом о санкциях, конфисковал в пользу государства 100% доли уставного капитала компании "Авангард-виларти" (владельцами этой фирмы суд называет кипрские компании Ocean Plaza Project и Ethoder Investments Limited), а также 66,65% доли уставного капитала компании "Инвестиционный союз "Лыбидь". Минюст Украины утверждал, что эти компании принадлежат "Ротенбергу Игорю Аркадьевичу, Ротенбергу Аркадию Романовичу, Скоробогатько Александру Ивановичу, Пономаренко Александру Анатольевичу", против которых Киев ввел персональные санкции. Между тем, по данным украинских СМИ, Аркадий Ротенберг владел ТРЦ Ocean Plaza в Киеве через ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь". На тот момент стоимость этого объекта оценивалась в $180 млн.