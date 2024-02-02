Банки РФ начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для иностранных туристов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские банки начали формировать финансовый продукт для иностранцев и в тестовом режиме выпускают платежные карты для иностранных туристов. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Сейчас ведем активную работу с заинтересованными банками. Банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые, пилотные запуски карты туриста", - сказал он в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму.

В ноябре 2023 года заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что платежная карта для иностранных туристов может быть запущена в России в начале 2024 года. Замминистра напомнил, что сейчас иностранцы не могут рассчитаться в России банковскими картами и забронировать отель.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников. По его словам, это стимулирует туристический поток в регионах России, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран.