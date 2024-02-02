"Мозги" российской нейросети и триллионы рублей от ИИ. О чем говорил Мишустин в Алма-Ате

Россия входит в тройку мировых лидеров по развитию цифровых технологий и активно развивает свои модели искусственного интеллекта (ИИ), отвечающие ее национальным интересам и имеющие свою специфику мышления. Об этом в ходе пленарной сессии форума Digital Almaty 2024 сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ также рассказал об экономическом эффекте от внедрения технологий ИИ в России, отличии российской нейросети от западной ChatGPT и российских предложениях для зарубежных партнеров.

ТАСС собрал основные заявления Мишустина.

О российском GigaChat

При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам, "мы это учитываем".

"Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения. Так, в "мозгах" российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо".

О приоритетах России

Россия входит в число трех мировых лидеров, обладающих серьезными компетенциями в сфере цифрового развития.

Россия также продолжает внедрять цифровые решения во все сферы, в том числе на основе искусственного интеллекта. "За последние два года средний уровень его использования в отраслях экономики и госуправлении вырос в полтора раза".

Экономический эффект от внедрения технологий ИИ в России составляет около 1 трлн рублей, а к 2030 году превысит уже 10 трлн рублей. "Данный показатель добавит к ВВП почти 6%".

Приоритетами развития IТ в РФ являются запуск крупных проектов технологического суверенитета, так называемых мегапроектов, подготовка инженеров и внедрение цифровых технологий.

Что может предложить РФ

Страны, у которых нет собственных IТ-технологий и компетенций, рискуют попасть в информационную, политическую и экономическую зависимость от чужих разработок. "Сейчас актуальность этого возрастает, <...> технологические лидеры будут наращивать контроль над критическими системами в инфраструктуре".

Развитие ЕАЭС во многом зависит от сплоченности стран-участниц, их умения быстро и эффективно реагировать на изменения, от внедрения цифровых решений во все отрасли.

"Российские подходы и конкретные технологические и платформенные решения мы готовы передавать партнерам, делиться ими" - однако для использования в закрытом контуре. "То есть каждая страна должна, просто обязана сохранять суверенитет своих данных, общими являются только сервисы, ядра таких платформ".

Глобальные тренды для ЕАЭС