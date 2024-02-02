ГТЛК привлечет средства ФНБ на строительство водных судов в 2024 году

Всего инвестпроект по обновлению водного флота предусматривает постройку и поставку 260 судов в период с 2024 по 2028 год

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ГТЛК привлечет средства Фонда национального благосостояния на реализацию программы по развитию флота российских судоходных компаний. Об этом говорится в сообщении компании.

"АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) привлечет первые в 2024 году средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию программы по развитию флота российских судоходных компаний", - говорится в сообщении.

В этих целях 8 февраля ГТЛК разместит пять выпусков облигаций, их размещение будет осуществляться по закрытой подписке в пользу Минфина России, отметили в компании.

В ГТЛК добавили, что привлеченные средства будут использованы для предварительного финансирования строительства скоростных пассажирских судов "Метеор" и земснарядов на российских верфях.

Всего инвестпроект по обновлению водного флота предусматривает постройку и поставку 260 судов в период с 2024 по 2028 год, при этом основные условия включают "нулевой" аванс, льготную средневзвешенную ставку на протяжении всего срока действия договора (от 2,93% до 7,6% в зависимости от типа судна) и срок лизинга до 25 лет. Общий объем инвестиций в проект составит 231 млрд рублей, из которых 136 млрд рублей приходятся на средства ФНБ, 10 млрд рублей - на средства федерального бюджета и 85 млрд рублей - на заемное финансирование, говорится в сообщении ГТЛК.

"Реализация инвестпроекта будет способствовать увеличению объема перевозок водным транспортом, развитию компетенций в сфере судостроения, а также достижению высокой степени технологической независимости транспортного комплекса страны", - отметили в компании.