Росэнергоатом получил статус эксплуатирующей организации АЭС малой мощности в Якутии

В настоящее время концерн управляет 11 действующими российскими АЭС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) официально получил статус эксплуатирующей организацией атомной станции малой мощности (АСММ) в Республике Саха (Якутия). Как сообщает пресс-служба госкорпорации, соответствующий приказ подписал глава Росатома Алексей Лихачев.

В настоящее время Росэнергоатом управляет 11 действующими российскими АЭС, в том числе плавучей атомной теплоэлектростанцией (ПАТЭС), расположенной на Чукотке. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году по поручению президента РФ она должна достигнуть 25%. Атомная станция в Якутии на базе реакторной установки РИТМ-200Н мощностью 55 МВт - флагманский проект Росатома в сегменте наземных АСММ. Станция будет сооружена в якутском поселке Усть-Куйга. Удаленные северные территории Якутии получат надежный и качественный источник энергоснабжения для освоения золоторудного месторождения Кючус и других месторождений полезных ископаемых.

В основе проекта АСММ лежит новейшая российская разработка - водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200Н - результат адаптации инновационной технологии судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ-200 прошли испытания в суровых условиях Арктики на новейших российских ледоколах. По сравнению с традиционными станциями Якутская АСММ будет намного компактнее, что позволит сократить сроки ее строительства.

На текущий момент подготовительные работы в районе поселка Усть-Куйга идут полным ходом: завершены работы по сооружению первого городка строителей (ВГС-1) на 250 человек, начато сооружение первой очереди второго городка строителей на 683 человека, завершение которой ожидается в четвертом квартале 2024 года. Начато сооружение автодороги №1 протяженностью 12 км, соединяющей п. Усть-Куйга и площадку АСММ. Начата добыча местного материала (крупнообломочного грунта и щебня в карьере Придорожный). В 2024 году запланировано сооружение ряда объектов производственно-технической базы и строительно-монтажной базы, выполнение вертикальной планировки площадки сооружения АСММ, начало строительно-монтажных работ основного периода сооружения АСММ. Для выполнения запланированных работ в период функционирования временной зимней дороги планируется завоз 9,5 тыс. тонн грузов. Пуск энергоблока планируется в 2027 году, ввод в эксплуатацию - в 2028 году.