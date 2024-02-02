Орбан: несколько стран ЕС выступили в Брюсселе против импорта сельхозпродукции с Украины

По словам премьер-министра Венгрии, бельгийские фермеры просили соседей Украины заблокировать такие поставки на границах Евросоюза

БУДАПЕШТ, 2 февраля. /ТАСС/. Лидеры нескольких стран Евросоюза выступили на саммите в Брюсселе против импорта украинской сельхозпродукции, а бельгийские фермеры просили соседей Украины заблокировать такие поставки на границах ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что вопрос об импорте аграрной продукции с Украины был затронут на совещании ЕС 1 февраля и руководители нескольких государств призвали Еврокомиссию установить запрет на ввоз украинских товаров. Кроме того, бельгийские фермеры, проводившие акции протеста в Брюсселе, также выступили за установление эмбарго на поставки с Украины. Орбан рассказал, что встретился и поговорил с участниками демонстрации поблизости от отеля, где он останавливался во время саммита. По его словам, "они просили поляков, словаков и венгров заблокировать украинские поставки на границах" Евросоюза.

"Мы не должны пускать украинскую сельскохозяйственную продукцию на европейский рынок. Это несправедливо. Фермеры годами говорили, что их положение становится все тяжелее", - сказал премьер, напомнив, что в детстве жил в деревне и не понаслышке знает о проблемах людей, занятых в сельском хозяйстве. "Я был деревенский ребенок", - сказал Орбан.

В конце января Еврокомиссия вопреки позиции стран Центральной Европы предложила продлить отмену таможенных пошлин для сельхозпродукции с Украины еще на один год, до июня 2025 года. Венгрия заявила, что оставит в силе односторонний запрет на ввоз таких товаров и в очередной раз призвала Брюссель решить этот вопрос в рамках всего ЕС. Вместе с Болгарией, Польшей, Румынией и Словакией она попросила ЕК восстановить таможенные пошлины и квоты на сельхозпродукцию с Украины и обязать украинских сельхозпроизводителей придерживаться стандартов ЕС.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгерское правительство в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи и мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.