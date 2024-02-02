В СГ проведут инвентаризацию союзного имущества

Речь идет об имуществе, приобретенном почти за 25 лет действия Договора о создании Союзного государства

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия проведут инвентаризацию союзного имущества, созданного почти за 25 лет действия Договора о создании Союзного государства (СГ). Об этом сообщил журналистам госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Приступаем к инвентаризации всего имущества Союзного государства, созданного за эти более чем 20 лет. Ведем электронный реестр учета и слушаем предложения - буквально через несколько месяцев они будут подготовлены - заинтересованных министерств и ведомств по получению возможного объема доходов в союзный бюджет от использования того имущества, которое создается при реализации программ Союзного государства, которые финансируются опять же из союзного бюджета", - сказал он.

По словам Мезенцева, на заседании Высшего госсовета СГ в понедельник в соответствии с поручением президента Белоруссии Александра Лукашенко был поднят вопрос об управлении собственностью Союзного государства. Госсекретарь отметил, что этот вопрос так отчетливо не ставился никогда. "Спорили долго, скажу вам честно. И постком (Постоянный комитет СГ - прим. ТАСС), и ваш покорный слуга корректно, но представляли свои аргументы, Росимущество и Госкомимущество свои, министерства финансов свои. Почему? Потому что это работа столь масштабная и столь серьезная, что нельзя отнестись к ней формально", - подчеркнул он.