На реконструкцию театра начала XX века в Советске выделили 440 млн рублей

Здание планируют приспособить под музейно-выставочный центр

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Советску Калининградской области выделили субсидию почти в 440 млн рублей на реконструкцию здания театра имени королевы Луизы 1910 года постройки. Распоряжение облправительства за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить субсидию из областного бюджета бюджету муниципального образования "Советский городской округ" Калининградской области на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности. Общий (предельный объем) финансирования капитальных вложений из областного бюджета, в том числе реконструкция, - 439 305,43 тыс. рублей", - говорится в документе.

Общая сумма вложений в реконструкцию объекта оценивается более чем в 499,2 млн рублей. Здание общей площадью свыше 3,4 тыс. кв. м планируется приспособить под музейно-выставочный центр. Работы предполагается завершить в 2024-2025 годах.

По данным регионального портала prussia39.ru, аккумулирующего данные об исторических объектах в регионе, здание театра имени королевы Луизы, которое было построено в Тильзите (ныне Советск), является четырехэтажным строением из кирпича с двускатной крышей, двумя фигурными фронтонами, ризалитами и лоджиями на фасаде. В послевоенные годы в здании размещался Калининградский областной колледж культуры и искусства.

Приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 24.11.2016 года сооружение включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия муниципального значения.