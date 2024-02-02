Мезенцев отметил важность снятия барьеров в поставках товаров между РФ и Белоруссией

По словам госсекретаря Союзного государства, в 2023 году объем перевозок грузов и товаров из Белоруссии в Россию составил более 14 млн тонн

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев отметил важность обсуждения в рамках прошедшего в понедельник Высшего госсовета СГ темы снятия барьеров в поставках товаров между Россией и Белоруссией.

"Очень значимо, что вице-премьеры, которые отвечают за промышленную политику, доложили главам государств те предложения, которые сегодня одобрены декретом Высшего госсовета. Снимаются все барьеры, которые существовали раньше, которые были предметом и споров, и недовольства - прежде всего хозяйствующих субъектов - по поставкам комплектующих соответственно из Беларуси в Россию и из России в Беларусь. То есть это снятие барьеров на формирование производственных цепочек, это уход от ненужной конкуренции. И, конечно, снижение затрат на производство и устойчивость промпредприятий. Безусловно, это важнейшее подтверждение проведения единой, согласованной промышленной политики", - сказал он журналистам.

По словам Мезенцева, в 2023 году объем перевозок грузов и товаров из Белоруссии в Россию составил более 14 млн тонн.

Ранее госсекретарь СГ сообщил, что "в прежние годы вольно и невольно создавалась конкурентная среда близких групп товаров" и в настоящее время усилия двух стран сфокусированы на том, чтобы уйти от этой системы.

На заседании Высшего госсовета СГ, которое провели президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, было принято 15 документов. Среди них в том числе значатся постановление "О создании медиакомпании Союзного государства", а также постановления, касающиеся внешней политики, научно-технологического развития, единых принципов в сфере промышленности. Помимо этого, принята резолюция об учреждении премии Союзного государства молодым ученым.