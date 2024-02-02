СМИ: в ФРГ работают 19% от числа украинцев-беженцев трудоспособного возраста

В Германии живут 835 тыс. украинцев в трудоспособном возрасте от 15 до 65 лет, сообщила газета Rheinische Post

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Лишь 19% от беженцев из Украины трудоспособного возраста, которые находятся в Германии, имеют работу. Об этом сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на данные Федерального агентства по вопросам труда.

Сейчас в ФРГ живут 835 тыс. украинцев в трудоспособном возрасте от 15 до 65 лет. В конце 2023 года власти Германии утвердили программу по ускоренной интеграции беженцев в рынок труда, но она успехов пока не принесла, говорится в статье. Для сравнения - в Дании работают больше половины граждан, прибывших из Украины после февраля 2022 года.

Прибывшие из Украины получают не пособия для беженцев, как соискатели из других стран, а пособия по безработице - формально это различные типы социальной помощи. Пособие по безработице составляет около €560 в месяц - почти на €160 больше.

26 января канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германским работодателям следует активнее нанимать на работу украинских беженцев, поскольку многие из них являются квалифицированными кадрами.

В декабре глава оппозиционного Христианско- демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил, что сокращение социальных пособий неработающим иностранцам поможет сэкономить на фоне фискального кризиса, одна из возможностей - интегрировать беженцев в рынок труда.