ФАО сообщила о продолжении снижения мировых цен на продовольствие в январе

Индекс цен на продовольствие ФАО в январе составил в среднем 118 пунктов, что на 1% ниже, чем в декабре

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в январе снова снизился, продолжив тенденцию прошлого года. Как говорится в заявлении организации, базовый уровень цен на продовольственные товары, хотя и незначительно, но снизился из-за уменьшения цен на пшеницу и кукурузу.

Индекс цен на продовольствие ФАО, который учитывает ежемесячные изменения стоимости некоторых продовольственных товаров на мировом рынке, в январе составил в среднем 118 пунктов, что на 1% ниже, чем в декабре, и на 10,4% ниже значения год назад.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем вследствие уменьшения мировых экспортных цен на пшеницу из-за сильной конкуренции между странами-поставщиками. Цены на кукурузу резко упали, что отражает улучшение условий посевов и начало сбора урожая в Аргентине.

Седьмой месяц подряд продолжается снижение индекса цен на мясо, который сократился на 1,4% по сравнению с декабрем прошлого года. Вместе с тем ФАО зафиксировала рост цен на сахар - соответствующий индекс в январе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущем месяцем. Выросли на 1,2% в январе и котировки цен на рис.