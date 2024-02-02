Росимущество передало свыше 200 тонн помощи для нужд СВО в 2023 году

В список переданного имущества вошли транспортные средства и колеса, термобелье, покрывала, топливные брикеты, минеральная вода, моторное масло, лакокрасочные материалы, сетевое оборудование, обогреватели и другое

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Росимущество передало в 2023 году более 200 тонн помощи по более чем 2 500 позициям для нужд специальной военной операции (СВО), говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Росимущество в 2023 году передало более 200 тонн помощи для нужд СВО. В 2022-2023 годах была создана нормативная правовая база, позволившая Росимуществу на безвозмездной основе передавать конфискованное и иное обращенное в собственность государства имущество в Минобороны России, МЧС России и Народный фронт. Так, за истекший период территориальными органами Росимущества безвозмездно передано более 2 500 позиций имущества", - сказано в публикации.

В частности, в список переданного имущества вошли транспортные средства и колеса, термобелье, покрывала, топливные брикеты, минеральная вода, моторное масло, лакокрасочные материалы, сетевое оборудование, обогреватели и другое.