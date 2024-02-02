Как уточнила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, ожидается большое количество гостей из двух стран

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. XII Форум регионов Белоруссии и России в 2025 году планируют провести в Нижнем Новгороде, сообщила журналистам министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

"Сегодня мы также говорили о том, что в прошлом году [губернатор Нижегородской области] Глеб Сергеевич [Никитин] вышел на председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко с предложением провести в 2025 году Форум регионов России и Белоруссии. Валентина Ивановна с большим удовольствием поддержала. Мы готовимся к этому событию в 2025 году", - сказала Гусева.

По ее словам, в Нижнем Новгороде ожидают большое количество гостей из двух стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 июня 2012 года на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложил ей взять под свой патронат развитие межрегиональных отношений двух стран. В ответ российские сенаторы выступили с инициативой об учреждении диалоговой площадки для активизации деловых контактов - Форума регионов Белоруссии и России. Задачами форума были названы "содействие расширению прямых контактов между регионами, бизнесменами и организациями двух стран, а также выработка рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой базы для ускоренного развития экономик Белоруссии и России".

Форум проводится ежегодно под эгидой Совета Федерации России и Совета Республики Национального собрания Белоруссии.