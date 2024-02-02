В Подмосковье на компенсации за капремонт направят более 300 млн рублей в 2024 году

Пенсионеры в возрасте от 70 лет, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров, получают компенсацию на оплату взноса за капремонт размере 50%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 300 млн рублей предусмотрели в бюджете Московской области на 2024 год на выплату компенсаций пенсионерам за капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

"В Подмосковье компенсацию взноса за капитальный ремонт получают порядка 79 тыс. пенсионеров. В этом году на услугу мы предусмотрели порядка 330 млн рублей", - привели в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что пенсионеры в возрасте от 70 лет, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров, получают компенсацию на оплату взноса за капремонт размере 50%. Те же категории жителей, достигшие 80 лет, - 100-процентную компенсацию.

Также в министерстве напомнили, что размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт.

"Льгота на капремонт оформляется автоматически. В личный кабинет льготника на портале госуслуг поступает предзаполненное заявление, житель проверяет данные, дает свое согласие - и льгота ему назначается автоматически", - добавили в пресс-службе.