Промышленность предложила ввести ограничения льготного потребления электроэнергии в РФ

В ассоциации "Сообщество потребителей энергии" назвали целью этой инициативы установить разумную планку дифференциации, при которой не будут страдать обычные бытовые потребители

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ, объединяет крупнейшие предприятия России из различных отраслей экономики) предложила кабмину установить для населения ограничение потребления электроэнергии по льготным тарифам на уровне 10,8 тыс. кВт·ч в месяц, следует из письма директора ассоциации Валерия Дзюбенко (есть в распоряжении ТАСС).

В СПЭ уточнили, что цель этой инициативы - установить разумную планку дифференциации, при которой не будут страдать обычные бытовые потребители. При этом ограничение позволит отсечь "серых" коммерсантов, которые потребляют электроэнергию в промышленных масштабах по установленному для населения льготному - частично оплаченному промышленностью через механизмы перекрестного субсидирования - тарифу. В их числе и "серые" майнеры.

Из письма следует, что величина перекрестного субсидирования превышает предельные величины в 51 регионе. В 36 регионах из них введены дифференцированные тарифы, при этом в 28 из них отмечается рост величины перекрестного субсидирования по отношению к 2023 году в суммарном размере 6,39 млрд рублей. В 11 регионах дифференцированные тарифы нe введены, при этом в 6 из них отмечен рост величины перекрестного субсидирования по отношению к 2023 году в суммарном размере 5,15 млрд рублей. В четырех регионах введена соцнорма для населения, рост величины перекрестного субсидирования по отношению к 2023 году составил 2,42 млрд рублей.

При этом граничная величина объема потребления для применения экономически обоснованного тарифа на электрическую энергию (третий диапазон энергопотребления) для населения установлена на уровне более 40 тыс. кВт-ч в месяц в Псковской области, Республике Коми, 31 тыс. кВт·ч в месяц - в Бурятии, более 20 тыс. кВт·ч в месяц - в Рязанской, Вологодской, Московской областях и Карачаево-Черкесской Республике. Остальные регионы ограничили третий диапазон на уровне 10 - 15 тыс. кВт·ч в месяц.

Во многих случаях рост величины перекрестного субсидирования не вызван увеличением потребления электрической энергии населением на коммунально-бытовые нужды, а обусловлен использованием электрической энергии "серыми" предпринимателями на иные нужды, связанные с извлечением прибыли, в том числе от майнинга криптовалюты, отмечает глава ассоциации. "В этой связи целесообразно дополнить действующее законодательство положениями, обеспечивающими возможность приобретения электрической энергии указанной группой потребителей по льготным ценам в пределах объемов, которые они могут получить при использовании предельной величины максимальной мощности в размере 15 кВт (10,8 тыс. кВт·ч в месяц)", - говорится в письме ассоциации.

По данным газеты "Коммерсантъ", вице-премьер Александр Новак поручил ФАС совместно с Минэнерго и Минэкономразвития рассмотреть соответствующие предложения.