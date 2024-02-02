Россия поможет Узбекистану создать технопарк для производства электроники

Ожидается, что управление технопарком будет осуществлять международная консалтинговая компания

ТАШКЕНТ, 2 февраля. /ТАСС/. РФ поможет Узбекистану в создании нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области, в котором будут производить электронику. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства РФ в Ташкенте.

"При поддержке торгпредства состоялась рабочая встреча между ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России и ассоциацией "Узэлтехсаноат" ("Узэлтехпром" - прим. ТАСС), объединяющей основные предприятия электротехнической отрасли, по вопросу взаимодействия в целях развития технопарка Eltech Industrial", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в ходе встречи ее участники обсудили подготовку документов стратегического планирования и технической документации технопарка, инвестиций и подготовку инвестпроектов, льготы и преференции для резидентов технопарков.

Сообщается также, что по итогам встречи стороны договорились развивать более тесное сотрудничество, а также провести еще одну очную встречу для обсуждения практических вопросов. Ранее сообщалось, что новый технопарк, который будет расположен вблизи города Ахангаран, создается для организации производства электротехнической продукции с высокой добавленной стоимостью. Ожидается, что управление технопарком будет осуществлять международная консалтинговая компания.

В настоящее время в Узбекистане уже успешно функционируют два химико-индустриальных технопарка, созданных при участии российских компаний.