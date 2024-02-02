"Автотор" представит пилотные экземпляры своих электромобилей в 2024 году

Их производство планируется начать в 2025 году

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" представит пилотные экземпляры электромобилей собственной разработки в 2024 году. Их производство планируется начать в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Работа над созданием собственного электромобиля идет в графике. Он создается на базе технологически независимой платформы и предполагает высокую - более 90% - локализацию. Пилотные экземпляры будут представлены в 2024 году. К промышленному производству планируется приступить в 2025 году", - сообщили в пресс-службе.

Большая часть компонентов электродвигателей и электронных систем управления будет производиться на новых заводах автокомпонентов, которые строятся автохолдингом. В основе модельного ряда будут двух- и четырехместные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью "Автотор".

Собственный электромобиль войдет в линейку под общим брендом с несколькими моделями, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с рядом китайских партнеров, добавили в пресс-службе, не став уточнять, каким будет бренд. По всей линейке этой продукции в соответствии с установленными сроками будет обеспечена локализация от 70% до 90%, заключили в пресс-службе.

"Автотор" - один из ведущих российских автопроизводителей. Компания основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. За 26 лет работы предприятиями "Автотора" произведено свыше 2,5 млн (более 200 моделей) автомобилей. В настоящее время компания выпускает автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.

В 2021 году в рамках дополнительного соглашения к действующему специнвестконтракту "Автотор" взял на себя обязательства по созданию высоко локализованного производства электромобилей и производств автокомпонентов. Общий объем инвестиций утвержден в объеме 70 млрд рублей.