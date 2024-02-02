Пашинян заявил о росте товарооборота Армении со странами ЕАЭС на 39% в 2023 году

Он составил $7,8 млрд долларов, заявил премьер

ЕРЕВАН, 2 февраля. /ТАСС/. Товарооборот Армении с другими государствами ЕАЭС в 2023 году вырос на 39% и составил $7,8 млрд долларов. Об этом на заседании Межправительственного совета ЕАЭС заявил армянский премьер Никол Пашинян.

"С удовлетворением отмечу, что анализ ключевых экономических индикаторов и исходной базы взаимодействия государств-членов показывает, что страны ЕАЭС уверенно двигаются по траектории устойчивого экономического роста. В 2023 году товарооборот Республики Армения со странами ЕАЭС по сравнению с предыдущим годом вырос на 39% и составил порядка $7,8 млрд. При этом экспорт увеличился на 40,8%, а импорт - на 37,5%", - отметил он.