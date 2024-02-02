Пашинян: страны ЕАЭС должны достичь компромисса для создания общего рынка энергоресурсов

ЕРЕВАН, 2 февраля /ТАСС/. Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны достичь компромисса для формирования общего рынка энергоресурсов. Об этом на заседании Межправительственного совета ЕАЭС заявил армянский премьер Никол Пашинян.

"Несмотря на то, что в 2025 году планируется запустить функционирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, на сегодняшний день очевидно отсутствие четкого единого подхода государств-членов с позиций перспектив построения и развития общего рынка энергоресурсов. Уверен, что для всех без исключения государств - членов ЕАЭС создание обшего рынка энергоресурсов даст ряд ключевых преимуществ, способствуя устойчивому развитию экономик, повышению благосостояния населения, а также укреплению энергетической безопасности. С учетом этого считаем, что наш диалог должен быть направлен на поиск компромиссных договоренностей", - отметил глава армянского кабмина.