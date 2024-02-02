Убыток от выбытия латвийской дочки "Северстали" составляет 4 млрд рублей

Компания продала 100% акций SIA Severstal Distribution итальянской Marcegaglia Carbon Steel в апреле 2023 года

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Северсталь" оценивает убыток от выбытия Sia Severstal Distribution (SSD) - латвийской дочки "Северстали" в 4 млрд рублей, следует из отчетности компании по МСФО за 2023 год. Компания продала 100% акций SIA Severstal Distribution итальянской Marcegaglia Carbon Steel в апреле 2023 года.

"В апреле 2023 года группа продала 100% акций SIA Severstal Distribution, которая была классифицирована как предназначенная для продажи по состоянию на 31 декабря 2022 года, вместе с непогашенной внутригрупповой дебиторской задолженностью третьей стороне за вознаграждение, которое должно быть зачислено на счет эскроу, открытый группой, в связи с ограничительными мерами законодательства ЕС. В связи с этим, справедливая стоимость причитающегося к получению вознаграждения была оценена равной нулю", - говорится в документе. В Marcegaglia отмечали, что "Северсталь" не получит выплату по сделке, пока действуют санкции ЕС - сумма останется замороженной на специальном счете.

"Убыток от выбытия в размере 4 млрд рублей был признан в настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности в статье "Чистые прочие неоперационные расходы", - следует из отчетности "Северстали".

10 марта 2023 года Европейская комиссия получила уведомление о том, что подразделение Marcegaglia Carbon Steel планирует приобрести у "Северстали" SIA Severstal Distribution вместе с двумя ее дочками - Severstal Distribution Sp. (Польша) и Severstal Distribution ООО (Украина).

5 апреля стало известно, что Еврокомиссия одобрила эту сделку.

Marcegaglia - итальянская промышленная группа, работающая в сталелитейном секторе. Компания специализируется на торговле и переработке стали. В основном производит продукцию из углеродистой стали, а также в меньшей степени плоский и сортовой прокат из нержавеющей стали.

SIA Severstal Distribution основано в 1992 году (до конца 2014 года называлось AS Severstallat). Компания, расположенная в Латвии, осуществляет поставки металлопродукции в страны Северной, Центральной и Восточной Европы. Предприятию принадлежит крупнейший в регионе сервисный металлоцентр по переработке плоского металлопроката и завод по выпуску сварных труб.

О санкциях

2 марта 2022 года "Северсталь" сообщила о прекращении поставок стальной продукции в страны Евросоюза после того, как ЕС ввел санкции в отношении основного акционера и председателя совета директоров компании Алексея Мордашова в связи с проведением специальной военной операции России на Украине. В июне 2022 года Минфин США ввел санкции против компании и ее основного акционера.