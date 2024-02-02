Товарооборот Белоруссии со странами ЕАЭС за 11 месяцев 2023 года вырос на 7,4%

Он составил $45,7 млрд

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Товарооборот Белоруссии со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 11 месяцев 2023 года вырос на 7,4% и составил $45,7 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, что в 2023 году, несмотря на незаконное давление стран Запада на отдельные государства - участники [ЕАЭС], мы продемонстрировали высокие темпы развития. Наш товарооборот со странами ЕАЭС вырос за 11 месяцев на 7,4% и составил $45, 7 млрд", - отметил глава белорусского правительства.

По словам Головченко, "несмотря на пророчества так называемых доброжелателей, темп роста валового внутреннего продукта в Беларуси в 2023 году составил 103,9%". Он уточнил, что основным драйвером экономики стала промышленность, которая выросла на 7,7%. "Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее и знаем, что необходимо делать для обеспечения устойчивого и долговременного партнерства в союзе (ЕАЭС - прим. ТАСС)", - сказал премьер Белоруссии.