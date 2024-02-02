В Абхазии до конца года отремонтируют один этаж здания картинной галереи

Идет подготовка проектно-сметной документации, сообщила пресс-служба Министерства культуры

СУХУМ, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Абхазии до конца 2024 года создаст все условия для хранения уцелевших от пожара картин из фонда Национальной картинной галереи. Для этого будет восстановлен второй этаж здания на улице Пушкина в Сухуме, выделенного еще в 1999 году первым президентом Владиславом Ардзинбой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Абхазии.

"По поручению премьер-министра Александра Анкваба в здании будущей картинной галереи состоялось выездное совещание с участием врио министра культуры Динары Смыр, руководства госкомпании "Абхазстрой", начальника Госуправления историко-культурного наследия Гарика Сангулии, директора галереи Сурама Сакании. Определили помещения, которые нужно отремонтировать и создать условия для хранения уцелевших картин и тех полотен, которые будут приобретаться в будущем, а также рабочее место для сотрудников галереи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже идет подготовка проектно-сметной документации, будет проведена экспертиза, все намеченные работы будут завершены в 2024 году.

В результате пожара в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии по улице Лакоба в Сухуме 21 января сгорел практически весь фонд Национальной картинной галереи, который хранился на втором этаже. Во время пожара удалось спасти около 150 картин, из которых всего три - из золотого фонда, остальные - советского периода. Всего в фонде Национальной картинной галереи было около 4 тыс. работ различных художников, среди полностью утраченных полотен - все 228 работ первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе.