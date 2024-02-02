Мишустин сообщил, что доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС достигла 90%

Премьер-министр РФ назвал ориентиром работы подписанную лидерами стран "пятерки" в декабре в Санкт-Петербурге декларацию, получившую название "Евразийский экономический путь"

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Доля национальных валют во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 90% и должна увеличиваться и впредь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета союза.

Он назвал ориентиром работы подписанную лидерами стран "пятерки" в декабре в Санкт-Петербурге декларацию, получившую название "Евразийский экономический путь". "Она предполагает расширение направлений сотрудничества. Например, по климатической повестке, применению систем искусственного интеллекта, в области электронной торговли. А также - формированию общего финансового рынка и увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, которая сейчас составляет порядка 90%. И продолжает расти", - сказал Мишустин.

Он призвал как можно скорее приступить к реализации всех целей и задач, поставленных президентами.

Премьер-министр РФ напомнил, что в мае будет отмечаться 10 лет с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. "За все время наш союз доказал способность адаптироваться к меняющейся международной конъюнктуре, поступательно развиваться в условиях турбулентности глобальной экономики. Хотя на момент создания, думаю, мало кто мог даже представить, с какими вызовами нам придется столкнуться", - отметил Мишустин.

Он процитировал президента России Владимира Путина, который говорил о том, что "объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира".

Успехи ЕАЭС

Мишустин упомянул основные показатели работы ЕАЭС. "За 11 месяцев прошлого года валовой внутренний продукт союза вырос примерно на 3,5%, объем промышленного производства - практически на 4%, [объем] выполненных строительных работ - почти на 8,5%, перевозка пассажиров прибавила около 13%, оборот розничной торговли - свыше 6%", - перечислил он.

По словам председателя российского кабмина, такие результаты стали возможны в том числе благодаря совместным интенсивным усилиям по поддержанию устойчивости экономик ЕАЭС и шагам по обеспечению свободного движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы. "Так, за прошлый год на общем рынке было устранено десять барьеров, шесть препятствий с признаками барьеров и одно ограничение. Важно и в будущем исходить из приоритетности задач по развитию экономики. Взаимодополняемость государств "пятерки" позволяет ставить самые амбициозные цели, прежде всего - для повышения уровня жизни граждан, улучшения деловой среды на евразийском пространстве. И мы должны использовать преимущества, которые дает нам интеграция", - заключил Мишустин.