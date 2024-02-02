СМИ: Пакистан решил запретить импорт пшеницы

По данным газеты The Nation, решение принято из-за достаточных запасов зерна и стабильных цен на муку

ИСЛАМАБАД, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Пакистана приняли решение запретить импорт пшеницы из-за достаточных запасов зерна и стабильных цен на муку. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, решение одобрено на заседании экономического координационного комитета кабинета министров после доклада экспертов "о наличии достаточного количества зерновых для удовлетворения потребностей" исламской республики.

Как сообщалось ранее, Пакистан наряду с Турцией, Египтом, Бангладеш и Алжиром входит в первую пятерку импортеров пшеницы из России.