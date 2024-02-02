Мишустин призвал начать поддержку кооперационных проектов в ЕАЭС за счет бюджета союза

Премьер-министр на заседании межправительственного совета ЕАЭС назвал дальнейшее раскрытие технологического потенциала стран - участниц "пятерки" вопросом, требующим особого внимания

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает важным начать практическую реализацию механизма поддержки промышленных кооперационных проектов на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет бюджета этого объединения.

На заседании межправительственного совета ЕАЭС глава кабмина РФ назвал дальнейшее раскрытие технологического потенциала стран - участниц "пятерки" вопросом, требующим особого внимания.

"Уже немало сделано. Мы с вами договорились о поддержке промышленных кооперационных проектов за счет союзного бюджета. Наши лидеры на майском саммите одобрили такой механизм, он предусматривает льготное кредитование экономических проектов, в которые вовлечены три и более государств - участников союза. И в ближайшее время пора переходить к практическому осуществлению этой идеи, обеспечить открытие новых современных производств, выпускающих востребованную продукцию", - сказал Мишустин.