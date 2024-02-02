Молдавия и Еврокомиссия согласовали план присоединения к энергорынку ЕС

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что Молдавия уже достигла значительных результатов в области гармонизации своего законодательства с европейским

КИШИНЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов и Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон объявили о согласовании плана действий по присоединению республики к энергетическому рынку ЕС.

"Согласовали план действии между Республикой Молдова, Еврокомиссией и секретариатом Энергетического сообщества, - сказал Парликов на брифинге по итогам встречи с Симсон. - В нем мы обговорили как календарный план внедрения правил и законов европейского рынка с нашей стороны, так и составляющую, которая касается инвестиций в энергетическую инфраструктуру республики со стороны ЕС, взаимоподключений энергетических сетей и так далее. Такой план мы согласовываем впервые".

Как отметила Симсон, Молдавия уже достигла значительных результатов в области гармонизации своего законодательства с европейским. В связи с этим в декабре 2023 года было принято решение о начале переговоров по присоединению республики к ЕС. "План поддержки предусматривает как финансовую, так и техническую поддержку. Молдавия должна стать более устойчивой в энергетической сфере. Также нам всем необходимо потреблять энергоресурсы более экономично", - сказала Симсон.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за стремительного роста цен на газ и электроэнергию, что спровоцировало рост цен и падение уровня жизни в стране. С 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованиями отставки президента страны Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни.