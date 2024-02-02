В России в 2023 году установили рекорд по объему дорожного строительства

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что было возведено около 650 км федеральных и региональных трасс

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Около 650 км трасс построено в России за 2023 год, это рекордный показатель, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС.

"Прошлый год стал для нашей страны рекордным по объему дорожного строительства. Возведено около 650 км федеральных и региональных трасс, в три раза больше, чем годом ранее", - сказал Мишустин.

По его словам, важно продолжить создавать единую транспортную систему на всем евразийском пространстве, формировать новую логистическую инфраструктуру, налаживать бесшовные и безопасные международные маршруты. "Благодарны партнерам за усилия на таком треке", - добавил премьер-министр.

"Россия активно развивает коридор "Север - Юг", расширяет провозные возможности в восточном направлении - на Китай, Юго-Восточную Азию и государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Работаем над увеличением пропускной способности на северо-западе", - перечислил Мишустин.

Отдельное внимание он уделил проекту по ускоренным перевозкам сельхозпродукции - "Евразийский агроэкспресс". "В прошлом году было доставлено свыше 450 тыс. тонн грузов. В перспективе нарастить поставки позволят дополнительные агрохабы и торгово-логистические центры. Они сейчас строятся по маршрутам следования", - указал премьер-министр.

В этой связи он обратил внимание, что сегодня национальные железнодорожные компании России, Белоруссии и Казахстана подписывают важный документ - Меморандум о приверженности гармонизированному развитию транспортно-логистического потенциала железнодорожного транспорта государств союза. "Рассчитываем, что это поможет увеличить долю услуг по доставке грузов на глобальном рынке и положительно скажется на объемах перевозок по трансъевразийским коридорам", - заключил Мишустин.