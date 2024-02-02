В России продажи "Автоваза" в январе выросли на 19,3%

Они составили 20,8 тыс. автомобилей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" в России по итогам января 2024 года выросли на 19,3% по сравнению с январем 2023 года и составили 20,8 тыс. автомобилей. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

"По итогам января 2024 года продажи автомобилей Lada в РФ составили 20 835 единиц, что на 19,3% выше, чем в первом месяце 2023 года", - отмечается в сообщении.

Самой продаваемой моделью в отчетном месяце стала Lada Granta, продажи которой составили 9,6 тыс. единиц. Рост на 25,7% показало семейство Niva: суммарно продано 6,2 тыс. внедорожников Legend и Travel. Также в январе реализовано 4,8 тыс. Lada Vesta (рост в 16 раз) и 255 автомобилей класса LCV (+32,8% к результату прошлого года).

"Успешное начало года внушает некоторый оптимизм, при том, что январь, с его чередой праздников, традиционно считается месяцем сравнительно невысоких продаж. Однако результаты Lada в январе выросли и по сравнению с 2023 годом, и с 2022 годом. В течение 2024 года мы продолжим предпринимать ряд мер для поддержания уверенного лидерства Lada на российском рынке", - приводятся в сообщении слова вице-президента по продажам и маркетингу "Автоваза" Дмитрия Костромина.