В РФ продажи новых автомобилей в январе выросли на 53%

Они достигли 95,6 тыс. автомобилей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Продажи в России новых автомобилей, включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы, в январе 2024 года выросли на 53% по сравнению с показателем за январь 2023 года, достигнув 95,6 тыс. машин. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"По итогам января 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 95,642 тыс. новых автомобилей (до трех лет), что на 53% больше показателей аналогичного периода прошлого года (62,458 тыс. штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 41 тыс. штук, что на 16% больше показателей января 2023 года", - отмечается в сообщении.

В частности, продажи новых легковых автомобилей в январе 2024 года увеличились по сравнению с январем 2023 года на 62%, достигнув почти 80 тыс. штук. Рынок LCV в отчетном месяце вырос на 45%, до 7 тыс. Также в январе было продано 7,4 тыс. грузовиков (+10%) и 1,2 тыс. автобусов (-16%).

Рынок новых электромобилей при этом в январе увеличился почти в четыре раза - до 1,6 тыс. штук. Доля произведенных в России электокаров составила 27% (годом ранее доля составляла 16%).

Наиболее продаваемой моделью в сегменте легковых автомобилей по итогам января стала Lada Granta с результатом 9,8 тыс. реализованных машин. Среди легких коммерческих автомобилей лидером по продажам является "Газ" (3,2 тыс.). В грузовом сегменте первенство одерживает китайская марка Sitrak - 1,5 тыс.