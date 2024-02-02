Bloomberg: ФРГ выделит $1,1 млрд на проекты добычи для промышленности полезных ископаемых

По информации агентства, соответствующий фонд будет создан на четыре года

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии намерено создать фонд на сумму около $1,1 млрд для развития добычи важных видов сырья, используемых в микрочипах, ветряных турбинах и аккумуляторах для электромобилей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, фонд будет создан на четыре года. Инвестиции будут скоординированы с итальянскими и французскими инициативами в сырьевом секторе. Власти сосредоточат внимание на проектах по добыче важных для промышленности полезных ископаемых: драгметаллов, магния, лития, кобальта и других редкоземельных элементов.

"Проект поспособствует стабильной добыче востребованных ресурсов", - приводит агентство слова представителя Министерства по делам экономики и защиты климата Германии. Решение принято на фоне возросшей зависимости от импорта из Китая.

Власти Германии намерены реализовать денежные средства через Германский банк развития. Ожидается, что банк сделает заявление о своей роли в управлении проектом 7 февраля на своей ежегодной пресс-конференции.